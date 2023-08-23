إلا الخيانة.. شاهد فيديو لبوتين يتحدث عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره





عقب لحظات من تحطم طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سجلت قبل سنوات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في هذه المقابلة إنه يمكن “أن يغفر لمن أساء إليه”، لكنه استدرك قائلا: “ليس على كل شيء”. وعندما سأله المحاور: “ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟”، فرد بوتين قائلا: “الخيانة”.

إلى هذا، أفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ما أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

قناة العربية