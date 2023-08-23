والي نهر النيل يقف على شحنة مخدر الكبتاغون بشندي





وقف الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد والي ولاية نهر النيل يرافقه اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية على الإنجاز الكبير الذي حققته شرطة محلية شندي بضبطها لأكبر شحنة حبوب مخدرة في تاريخ البلاد بلغت 5 ملايين حبة كبتاغون تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وكان في استقبالهم لدى زيارتهم لشندي اليوم اللواء ركن حمدان عبد القادر داؤود قائد الفرقة الثالثة مشاة والأستاذ خالد عبد الغفار مدير تنفيذي محلية شندي والعقيد شرطة الأمين عبد القادر مدير شرطة المحلية وعدد كبير من أعيان محلية شندي والإدارات الأهلية.

ووقف الوالي على حجم الإنجاز واستمع الى تنوير عن تفاصيل العملية التي تم تنفيذها بإحترافية كبيرة حققت أهدافها وجنبت الولاية أخطارا لا يمكن توقع تأثيرها المدمر، وهنأ سيادته شرطة الولاية على هذا الإنجاز الكبير وتحدث عن حجم الإستهداف الذي تتعرض له البلاد وجدد ثقته في شرطة الولاية ومنسوبيها وقام بتحفيز القوة.

من جانبه أصدر مدير شرطة الولاية قرارا قضى بترقية جميع أفراد القوة التي نفذت العملية النوعية الى الرتبة الأعلى مما ألهب حماس القوة ورفع روحها المعنوية. وأفاد فرع الإعلام بشرطة الولاية عن تفاصيل جديدة تكشفت عن الخلية الأجنبية بينت امتلاكها لطائرة درون حديثة مزودة بكاميرا مراقبة وشاشات تتبع وأجهزة اتصال متطورة حيث وجه مدير شرطة الولاية بتكثيف التحريات لمعرفة الجهات التي تقف خلف هذه الشحنة الضخمة من المخدرات وفضح خيوط المؤامرة.

وكاله سونا