قوات الدعم السريع المتمردة تَطلق النار على أمّهات قتلى (الدعامة) اللائي تجمهرن أمام مشرحة بشائر





قامت قوات الدعم السريع، نهار الاربعاء بفض تجمهر لأمهات قتلى الدعم السريع أمام مشرحة بشائر، حيث قامت الأمهات بالاحتجاج كون أولادهن دفع بهم لمعركة المدرعات ولم يكملوا إلّا أياماً معدودات من تاريخ تجنيدهم.

وقال شهود عيان لـ(السوداني): “قوات الدعم السريع الموجودة داخل المستشفى أطلقت النار عليهن، حيث سقط منهن العديد من القتلى والجرحى”.

وأضاف شهود العيان: “خلال الأيام الثلاثة الماضية وحتى اليوم، بلغ عدد قتلى الدعم السريع بمشرحة بشائر، حوالي 273 قتيلاً”.

صحيفة السوداني