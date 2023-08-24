



توالت ردود الأفعال الصاخبة على الزيارة المثيرة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة “البرهان” إلى مناطق أمدرمان صباح الخميس.

وعلقت الإعلامية سحر كمال على الصور والزيارة ” شاي الصباح يا حمدان يا ميتان”، حيث قام البرهان بشراب الشاي والقهوة لدى بائعة شاي في الحارة 100 بأمدرمان.

وتفاعل الجنود في ارتكازات الجيش السوداني بصورة كبيرة مع زيارة القائد العام وأعلنوا جاهزيتهم للقتال حتى النصر أو الشهادة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي:

رصد وتحرير – “النيلين”