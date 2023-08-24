وفاة الموسيقي السوداني عركي عبد الرحيم بعد إصابته بقصف مدفعي





توفي الموسيقي السوداني عركي عبد الرحيم، مساء الأربعاء، عن 61 عاماً، نتيجة إصابته بجروح جراء قصف مسجد الحماداب العتيق في الخرطوم من قبل “قوات الدعم السريع”، في ظل الصراع الدائر بينها وبين قوات الجيش السوداني.

واشتهر عبد الرحيم بدوره كعازف طبول وإيقاع في فرقة عقد الجلاد، التي انطلقت على يد عثمان النو في عام 1984، وتحوّلت مع الوقت إلى واحدة من أبرز الفرق الموسيقية في السودان وأشهرها.

وانضم الراحل، الذي بدأ حياته كفنّي طباعة، إلى “عقد الجلاد” في عام 1990، واشتهر سريعاً بين الجمهور بمهارته وقدرته على ضبط الإيقاع، وكذلك بابتسامته التي جعلته محبباً للمتابعين.

وسبق لعبد الرحيم أن تعاون مع فرقٍ موسيقيةٍ مختلفة، أبرزها فرقة النورس ومجموعة العزوزاب الغنائية، إضافة إلى الفرقتين الموسيقيتين لسلاح النقل وسلاح المدرعات، التابعين للقوات المسلحة السودانية. وتعاون مع عددٍ من الفنانين، مثل وردي الصغير وعلي السقيد والهادي حامد وعمار السنوسي.

العربي الجديد