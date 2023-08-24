رسالة بوتين “عالية الصوت”.. ردود فعل عاجلة قبل تأكيد مصير قائد “فاغنر”





توالت ردود الفعل على الأنباء غير المؤكدة بشأن مقتل قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية، يفغيني بريغوجين، في تحطم طائرة شمال موسكو كان اسمه على قائمة ركابها، الأربعاء.

واعتبرت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، أنه لو صحت هذه الأخبار “فهذا يظهر أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سيقضي على المعارضين وهذا يخيف أي شخص يفكر في التعبير عن رأي بشكل مختلف”.

وقالت المشرعة البريطانية، أليسيا كيرنز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، على منصة التواصل الاجتماعي “أكس”، إن السرعة التي أكدت بها الحكومة الروسية وجود بريغوجين على متن الطائرة “تخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته.. بوتين يتحدث بصوت عال للغاية”.

واعتبر وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، أن ما حدث “ليس محض صدفة” مضيفا أن “المعارضين السياسيين الذين يعتبرهم بوتين تهديدا لسلطته لا يموتون بشكل طبيعي”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (آر أي إيه) عن وزارة الطوارئ، الأربعاء، قولها إنها عثرت على ثماني جثث في موقع سقوط طائرة خاصة، كان من بين ركابها بريغوجين.

وليس هناك تأكيد بعد لوجود بريغوجين بالفعل على متن الطائرة، رغم قول هيئة الطيران الروسية إنه كان على قائمة ركابها.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية التي استعرضتها وكالة أسوشيتد برس أن طائرة خاصة مسجلة باسم “فاغنر”، استخدمها بريغوجين من قبل، أقلعت من موسكو مساء الأربعاء قبل أن تختفي من أجهزة الرادار بعد دقائق.

ورصدت كاميرات فيديو يوثق لحظة سقوط الطائرة بشكل عمودي، بينما الدخان يخرج منها، قبل أن تصطدم بالأرض، ومن ثم يتصاعد دخان أسود من المكان.

قناة الحرة