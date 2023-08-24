شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا الذي اشتهر بتقليد أفراد الدعم السريع يواصل سخريته منهم ويقلد ناطقهم الرسمي عمر جبريل عندما كتب قصيدة رومانسية لحبيبته من داخل الميدان





واصل نجم السوشيال ميديا الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد أفراد الدعم السريع نشر مقاطعه الساخرة.

وبحسيب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب الصغير وهو يقلد “الدعامة” أثناء ردهم على سخرية القائد العام للجيش منهم عندما قال في عبارته الشهيرة: (ناس الشجرة بسلموا عليكم).

نجم السوشيال ميديا الذي حقق شعبية جارفة على مواقع التواصل اتجه بعد ذلك لتقليد الناطق الرسمي باسم الأفراد على مواقع التواصل عمر جبريل.

وقام بتقليده في طريقة حديثه ومخاطبته للمتابعين بقصائد شعر, وزعم الشاب في تقليده لعمر جبريل أن الأخير كتب رسالة رومانسية لحبيبته من داخل ميدان المعركة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين