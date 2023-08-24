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شاهد بالصورة.. بسبب وجهها “الصبوح”.. مواطن سوداني يتبرع بعمرة لبائعة الشاي “ملاك” التي ظهرت في “سيلفي” شهير مع قائد الجيش البرهان

2023/08/24
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حققت صورة “سيلفي” لبائعة شاي سودانية مع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان شهرة واسعة وحصدت أعلى نسبة تفاعلات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كشفت الصحفية والإعلامية الشهيرة عائشة الماجدي عن مفاجأة سعيدة لبائعة الشاي “ملاك”.

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حيث أكدت الماجدي أن أحد المتابعين قد أعلن عن تبرعه بعمرة لملاك وذلك بسبب وجهها الصبوح وسط تفاعل المتابعين بخطوة الرجل.

وكتبت الصحفية المعروفة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (ملاك ست الشاي مع الفريق البرهان.. في متابع إتبرع ليها بعمرة عشان وشها الصبوح دا..هل من مزيد لملاك أرحكم أتبرعوا ليها).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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