شاهد بالصورة والفيديو.. تحت شعار (أضرب الهم بالفرح) وعلى إيقاع الزنق والكتم شباب سودانيون يتجمعون بالعشرات بالزي القومي الموحد “الجلابية” ويشاركوا صديقهم الأفراح بالعاصمة القطرية الدوحة





حظى مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان على اعجاب المتابعين والرواد وذلك بعد تداوله بشكل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تجمع العشرات من السودانيين داخل إحدى قاعات الأفراح لمشاركة صديقهم الأفراح بمناسبة زواجه تحت شعار (أضرب الهم بالفرح) بسبب الحرب التي تشهدها الخرطوم وبعض المدن السودانية.

ولفت أصدقاء العريس أنظار المتابعين بعد ظهورهم بالزي القومي “الجلابية” في مشهد وجد إعجاب المتابعين, وتفاعل الشباب مع صديقهم عبر التصفيق له على إحدى إيقاعات الزنق والكتم الشهيرة في السودان.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين