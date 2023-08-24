خبير مياه: انهيار سد النهضة يغرق السودان حتى أسوان جنوب مصر





قال عباس شراقي، خبير المياه في جامعة القاهرة، إن منسوب بحيرة سد النهضة، وصل إلى 617 مترًا فوق سطح البحر، بعد تخزين حوالي 15 مليار م3 كتخزين رابع الذي بدأ 14 يوليو الماضي.

وأضاف شراقي في تصريحات عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “أصبح إجمالي التخزين حوالي 32 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر في حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين بين 20 – 24 مليار م3”.

كما أوضح شراقي: “تغطي مياه بحيرة سد النهضة ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023، والذى يرتفع 50 مترًا عن أرضية الوادي ومن المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 مترًا”.

وتابع: “السد العالي يلبي كل الاحتياجات المائية للشعب المصري، بأعلى كفاءة من مخزون السنوات السابقة، وما يأتي من النيل الأبيض ونهر عطبرة، وسيستقبل حوالي 50%، مما يخزن حاليًا في سد النهضة بنهاية هذا العام والنصف الأول من العام القادم من خلال التصريف من إحدى بوابتي التصريف وتشغيل أي توربينات”.

وقال شراقي في تصريحات له اليوم الخميس، إن انهيار السد سيكون طوفانًا على السودان، وجميع المدن والقرى على طول النيل الأزرق والرئيسي حتى أسوان جنوب القاهرة، لكون صخور السد رغم أنها نارية ومتحولة إلا أنها شديدة التحلل والتشقق، ليس هذا فقط بل إن إثيوبيا تعد الأولى عالميًا في شدة انجراف التربة والإطماء، مبيناً أن عملية التخزين الرابع، التي بدأت 14 يوليو الماضي، سيصبح معها إجمالي التخزين نحو 32 مليار متر مكعب.

القاهرة – موقع مباشر