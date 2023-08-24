مستشار السيسي ومحافظ أسوان يتفقدان منفذ أرقين الحدودي مع السودان





تفقد أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية ، مساء اليوم، منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية لمتابعة جهود الدولة في تقديم كافة الخدمات اللوجستية للقادمين من دولة السودان الشقيق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت المحافظة – في بيان -أنه رافق مستشار الرئيس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، و ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد ، وأيضاً عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ الجافة والبرية.

واستمع مستشار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومحافظ أسوان لشرح تفصيلي من مسئولي الجهات المختصة بالصحة والإسعاف والوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية والموانئ البرية والجافة عن ما يتم بذله من جهود ، وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للوافدين من دولة السودان سواء من المصريين أو الجنسيات المختلفة ، فضلاً عن تقديم التسهيلات للشاحنات المتجهة للسودان.

وأشار البيان إلى أنه جار تجهيز مساحة 15 فدانا أمام المنفذ، علاوة على ما تم تجهيزه من مساحات أخرى أمام مدخل منطقة كركر كساحات انتظار، مع توفير المياه المثلجة والوجبات لسائقي هذه الشاحنات لتخفيف أي معاناة عن كاهلهم.

من جانبه، أكد محافظ أسوان أنه توجد ملحمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة من وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والنقل وهيئة السكك الحديدية من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية لتقديم الخدمات المتنوعة للوافدين، بالتعاون والدعم والمساندة من مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والمحلية ومنها مؤسسة إنقاذ الطفولة، واليونيسيف والهلال الأحمر لتوفير كافة عناصر دواعي إنقاذ الحياة.

وأوضح المحافظ أن الخدمات يتم تقديمها بالمعابر الثلاثة في أرقين وقسطل والموقف البري الدولي بكركر ، منها الخدمات الغذائية من خلال توفير الوجبات الساخنة والجافة، وسيارات إسعاف للطوارئ وعيادات متنقلة للفحص الطبي، وعيادة أمراض غير سارية، وعيادة المشورة للحوامل والأمهات، وكذا تقديم الدعم النفسي والألعاب الترفيهية للأطفال، مع زيادة عمال النظافة، وتوفير شنط العناية الشخصية، ودورات المياه المجهزة والمدعمة بخزانات المياه، وسيارة تقوية للشبكات من خلال شركة المصرية للاتصالات وخدمات بنكية.

دار الهلال