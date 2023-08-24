البرهان يصل بورتسودان بعد عطبرة ويتوجه إلى السعودية ومصر





وصل رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان مساء الخميس الى بورتسودان قادما من عطبرة بعد ساعات من تسجيله بأم درمان أول ظهور له منذ 130 يوما خارج القيادة العامة للجيش، ويتوقع أن يبدأ البرهان جولة تشمل مصر والسعودية خلال الساعات المقبلة.

وبعد ظهور البرهان في أم درمان فجر اليوم وتفقده لقوات الجيش في منطقة كرري العسكرية وقاعدة وادي سيدنا الجوية، هبطت مروحية تقل قائد الجيش في سلاح المدفعية في عطبرة بولاية نهر النيل، نحو 300 كيلومتر شمالي الخرطوم.

وعقد البرهان اجتماعا مع كبار ضباط الجيش في سلاح المدفعية قبل أن يتفقد مصابي الجيش في مستشفى الشرطة بعطبرة.

ومساء اليوم وصل البرهان بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان حيث من المتوقع أن يتفقد قوات الجيش هناك ويلتقي مجموعة من الوزراء المتواجدين هناك لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي. وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت لسودان تربيون أن يغادر البرهان إلى مصر و المملكة العربية السعودية الجمعة ضمن جولة تشمل عدة عواصم لبحث إنهاء الحرب في السودان.

وتستضيف السعودية محادثات بين الجيش والدعم السريع لم تكلل بنتائج حاسمة برغم توقيع الطرفين على تفاهمات عديدة لكن دون ان تجد طريقها للتنفيذ حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالخرق المستمر.

سودان تربيون