مدير عام وزارة الاستثمار والصناعة بالشمالية يجتمع بالمجلس القومي للادوية والسموم





إلتقى المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف بالولاية الشمالية المهندس عمر علي صالح بمكتبه بدنقلا بوفد المجلس القومي للادوية والسموم فرع الولاية الشمالية برئاسة مدير الفرع الدكتور ياسر بشري عبد الله بحضور مدير الادارة العامة للصناعة الاستاذ حسن مختار محمد وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق في مجال الاستثمار الدوائي بالولاية.

ورحب وزير الاستثمار والصناعة المكلف بزيارة الوفد ووعد بتقديم كافة التسهيلات لتطوير الاستثمار الدوائي.

وقدم الدعوة لوفد المجلس القومي للادوية والسموم للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد بالولاية الشمالية خلال الفترة المقبلة وتقديم ورقة على أهمية مصانع الادوية وتخرينها والرقابة عليها في المؤتمر.

وأكد الوزير أن العمل والأداء بالوزارة يمضي بصورة طيبة بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى استمرار جهود حكومة الولاية ووزارة الاستثمار والصناعة وحرصهما على تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية الشمالية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية.

وقال إن الوزارة وعبر إدارتها المختلفة تبذل مجهودات كبيرة لاستكمال المخططات الاستثمارية وطرحها على المستثمرين.

من ناحية ثانية قام المدير العام لوزارة الاستثمار والصناعة الوزير المكلف المهندس عمر علي صالح برفقة مدير الادارة العامة للصناعة بالوزارة الاستاذ حسن مختار محمد بزيارة تفقدية لمصنع كيك السيسي بدنقلا.

وأكد مدير الادارة العامة للصناعة في تصريح أن الزيارة جاءت في إطار الوقوف على سير العمل بالمصنع ومعالجة بعض المشاكل والتحديات التي تواجهه وذلك ضمن جهود وخطط وبرامج الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الادارة العامة للصناعة تعكف الآن علي إعداد وتجهيز المناطق الصناعية بمحليات الولاية المختلفة والاستفادة من وجود المستثمرين الوطنيين الذين قدموا من ولاية الخرطوم وبعض الولايات للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب.

واضاف أن التحديات التي تواجه وزارة الاستثمار والصناعة تتمثل في إكمال البنيات التحتية للمناطق الصناعية المخططة خاصة إيصال خدمات الكهرباء والمياه لها وتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات عبر النافذة الموحدة وفق قانون الاستثمار ومنح الأراضي الاستثمارية بأسعار تشجيعية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية والاعفاءات الجمركية وضريبة أرباح الاعمال للمستثمرين وذلك وفق الخطط والبرامج الموضوعة.

وكاله سونا