مساعد المدير العام لقوات الشرطة مشرف القطاع الشمالي يقف على مجمل الاوضاع الأمنية والجنائية بالولاية الشمالية





وقف مساعد المدير العام لقوات الشرطة مشرف القطاع الشمالي الفريق شرطة (حقوقي) د . إبراهيم أحمد شمين علي مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية الشمالية بحضور مدير شرطة الولاية ومدير دائرة الشؤون العامة وعدد من مدراء الإدارات والقيادات الشرطية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) انه وفور وصوله رئاسة شرطة الولاية عقد اجتماعاً مع مدير شرطة الولاية وعدد من قيادات الشرطة تناول سير العمل والأداء كما إلتقى بمدراء الإدارات برئاسة الولاية ومدراء الشرطة بالمحليات تلقي من خلاله تنويراً مفصلاً حول أداء قوات الشرطة بالولاية خلال الفترة الماضية وجهودها في بسط الامن والاستقرار بمحليات الولاية المختلفة

كما إلتقي شمين بوالي الولاية الشمالية المكلف الباقر أحمد على بحضور أعضاء لجنة الأمن وناقش اللقاء مجمل الأوضاع الأمنية. وأشاد والي الولاية بمجهودات قوات الشرطة والأجهزة الأمنية الأخري في بسط الأمن والإستقرار مشيرا للتنسيق الكبير بين كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية مما إنعكس إيجاباً على إستقرار وأمن الولاية رغم ماتمر به البلاد من أحداث

اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد أحمد الأمين اوضح إن زيارة مساعد المدير العام لقوات الشرطة مشرف القطاع الشمالي حققت العديد من الأهداف مشيراً أنها وجدت ترحيباً واسعاً من قبل منسوبي شرطة الولاية مؤكداً أن الزيارة جاءت للإطمئنان على الموقف الأمني فضلا عن دعم المساعي المبذولة لبسط الأمن والإستقرار بالولاية عبر الخطط التي تنفذها شرطة الولاية مبينا أن كافة الموجهات التي صدرت من مساعد المدير العام لقوات الشرطة مشرف القطاع الشمالي ستجد المتابعة والتنفيذ مشيراً إلي أن إجتماع لجنة الأمن بحضور مشرف القطاع الشمالي وقف علي العديد من النقاط المهمة التي تسهم بصورة كبيرة في تطوير العمل الشرطي بالولاية مضيفاً أن الإجتماع أشاد بالعمل الأمني وماتشهده الولاية من إستقرار بفضل التنسيق التام بين كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية بالولاية.

المكتب الصحفي للشرطة