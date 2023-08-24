مشرف إدارات المرور الداخلي والمرور السريع بالولايات الوسطى يتفقد إدارة مرور ولاية الجزيرة..





تنفيذاً لخطط وموجهات الإدارة العامة للمرور لإنفاذ استراتيجية السلامة المرورية ودورها في حفظ الأرواح والممتلكات بالعمل الجاد لخفض معدلات الحوادث المرورية بالطرق الداخلية وعلى امتداد طرق المرور السريع تفقد اللواء شرطة احمد علي الخليفة مشرف إدارات المرور الداخلي والمرور السريع بالولايات الوسطى سير العمل والأداء بإدارة مرور ولاية الجزيرة وللوقوف ميدانياً عدد من التقاطعات الرئيسية بمدينة ودمدني الى جانب عدد من طرق المرور السريع مشيداً بالإنتشار الواسع لقوة مرور الولاية بشقيها في كل المواقع والاضطلاع بمهامهم وواجباتهم ومجهوداتم في تعديل وتحويل بعض الطرق الي إتجاه واحد و التي ساهمت كثيراً في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة سير المركبات المرورية وتقديم خدمه مرورية متميزة للمواطنين مبيناً أن هذه الزيارة هدفت للارتقاء بالعمل المروري بجانب تفقد الأداء وسير العمل تجويداً وتطويراً للخطط المرورية التي تحقق السلامة لمستخدمي الطريق.

المكتب الصحفي للشرطة