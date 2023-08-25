سياسية
مُلخص عمليات يوم الخميس 24 أغسطس – السودان
تصدرت أخبار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان “ترند” المحتوى الإعلامي في العالم ونافست أنباء مقتل قائد فاغنر في روسيا، وكانت أبرز أحداث الخميس هي:
البرهان يفاجيء الجميع بظهور مُثير في منطقة كرري العسكرية و يزور عدد من الأحياء و الوحدات العسكرية ويلتقي بالجنود و المواطنين في لوحة رفعت الروح المعنوية للعامة وأرسلت بشريات النصر.
البرهان يُخاطب عدد من المتحركات بأمدرمان و يزور “المدفعية عطبرة” و يعزي في الشهيد اللواء الركن ياسر فضل الله ..
الجيش يقصف بالمسيرات والمدفعية عدد من إرتكازات وتجمعات العدو المتمرد بأمدرمان.
الجيش يقصف بالمسيّرات تجمعات العدو المتمرد بحلة خوجلي وحلة حمد والصبابي والميرغنية، الختمية ..
الجيش يتوسع في إرتكازاته بأمدرمان تجاه شارع النيل وأمدرمان القديمة، مدخل كُبري شمبات، شارع الهجرة، شارع الوادي، شارع إستاد الهلال.
الجيش يقصف بالطيران والمسيرات مواقع العدو المتمرد بشرق النيل و الخرطوم بحري وجنوب الخرطوم ..
الجيش يُبسط سيطرته على سلاح المدرعات و محيطه و يجري عملية نظافة و تمشيط لكافة الأحياء بمحيط سلاح المُدرعات و يغنم عدد من العربات القتالية و السلاح و عدد كبير من قتلى قوات التمرد.
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