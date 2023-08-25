مُلخص عمليات يوم الخميس 24 أغسطس – السودان

تصدرت أخبار القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان “ترند” المحتوى الإعلامي في العالم ونافست أنباء مقتل قائد فاغنر في روسيا، وكانت أبرز أحداث الخميس هي:

البرهان يفاجيء الجميع بظهور مُثير في منطقة كرري العسكرية و يزور عدد من الأحياء و الوحدات العسكرية ويلتقي بالجنود و المواطنين في لوحة رفعت الروح المعنوية للعامة وأرسلت بشريات النصر.