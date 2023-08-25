شاهد بالفيديو.. بطل المظلات مع قائد الجيش .. أحمد الشاكر مع البرهان وماذا دار بينهما





نشر بطل المظلات السوداني وأحد فرسان الجيش “أحمد الشاكر” مقطع فيديو مثير يجمعه مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية “البرهان”.

وكان قائد الجيش السوداني قام بجولة على عدة مناطق عسكرية في الخرطوم وعطبرة لأول مرة منذ بداية الحرب في أبريل الماضي.

واشتهر البطل أحمد الشاكر ببث رسائل التطمين للشعب السوداني وتنويرهم بمستجدات المعارك في الميدان.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً منذ أكثر من أربعة شهور لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، ويقترب من تحقيق الانتصار الحاسم في معركة الكرامة.

شاهد فيديو أحمد الشاكر مع البرهان وماذا دار بينهما:

رصد وتحرير – “النيلين”