هل يمكن تناول الفراولة لمرضى السكري؟





نعم يمكن تناول الفراولة بشكل آمن لمرضى السكري، لأنها تحتوي على كميات منخفضة من السكريات والكربوهيدرات القابلة للهضم. فعلى سبيل المثال، تحتوي كوب من الفراولة على حوالي 7 غرامات من السكر، و 3 غرامات من الألياف الغذائية، و 12 غرامًا من الكربوهيدرات الصافية.

ومع ذلك، وبحسب نصيحة خبراء “اهتمامنا” ينبغي على مرضى السكري تناول الفراولة بكميات معتدلة، وتجنب تناولها بكميات كبيرة في وقت واحد، حيث أن زيادة تناول الفواكه قد يؤثر على مستوى السكر في الدم.

كما ينبغي على مرضى السكري الحرص على تناول الفراولة كجزء من نظام غذائي متوازن ومتنوع، والتحدث مع الطبيب أو الخبير الغذائي لتحديد الكمية المناسبة لتناول الفراولة وغيرها من الفواكه المناسبة لحالتهم الصحية

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