كيف اختار الرئيس السيسي المستشار محمد شوقي نائباً عاماً؟





أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين السيد المستشار/ محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندري نائبا عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023

ويضع الدستور قواعد لاختيار النائب العام

حيث يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله

أما قانون السلطة القضائية نص في المادة 119 على: يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

صدى البلد