شاهد بالفيديو.. وسط استقبال مهيب البرهان يدخل المدفعية عطبرة على أنغام (شدولك ركب فوق مهرك الجماح ضرغام الرجال الفارس الجحجاح)





وصل إلى مدينة عطبرة أمس الخميس وعلى متن مروحية القائد العام للجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وحظي البرهان بحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين باستقبال عسكري مهيب من ضباط وجنود القوات المسلحة بمدينة عطبرة.

وتفقد القائد العام للجيش خلال زيارته التي شكلت الحدث الأبرز بالسودان مقر المدفعية عطبرة, وقام ناشر الفيديو بتركيب أغنية الفنان الراحل سيد خليفة الشهيرة (شدولك ركب فوق مهرك الجماح ضرغام الرجال الفارس الجحجاح) مع دخول البرهان للمدفعية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين