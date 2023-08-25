شاهد بالفيديو.. جنود بالجيش السوداني يسخرون من أفراد الدعم السريع..يقلدونهم في رقصاتهم الأخيرة ويبشرون الشعب السوداني: (الشغلة انتهت جهزوا أعلامكم للخروج والاحتفال في الشارع)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا وذلك بعد ساعات من نشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع جنود بالجيش السوداني وهم سعيدين بخروج البرهان وزيارته لمعسكر وادي سيدنا بأم درمان والمدفعية بعطبرة.

وقام الجنود بتقليد أفراد الدعم السريع بقيادة عمر جبريل والذين ظهروا في مقطع سابق وهم يرقصون على طريقتهم الخاصة خلال فيديو قاموا بتصويره بالشارع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد بشر أحد جنود الجيش والذي قام بتصوير المقطع الشعب السوداني باقتراب ساعات النصر, وطالب الشعب بتجهيز الأعلام للاحتفال بالنصر في الشوارع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين