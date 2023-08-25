شاهد بالفيديو.. خلال حفل زواج أسرة نوبية في مصر.. الفنان السوداني صلاح ولي يترك فرقته وينزل من المسرح ليغني مع المعازيم والنوبيون يطلقون عليه اسم (الساحر)





أثار المطرب السوداني المثير للجدل صلاح إعجاب أهل مناسبة بجنوب مصر وذلك بعد ما تعاقدوا معه لإحياء حفل زواج بمنطقتهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنى ولي في حفل الأسرة النوبية التي تسكن جنوب مصر وقدم خلال الحفل أغنية الذكرى المنسية للفنان الكبير النور الجيلاني.

وتفاجأ أهل الفرح بنزول الفنان السوداني الشاب من المسرح الذي كان يغني فيه, حيث توسط المعازيم في ساحة الرقص في لقطة وجدت إعجاب النوبيون الذين أطلقوا عليه اسم (الساحر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين