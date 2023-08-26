شاهد بالفيديو.. زيارة البرهان لـ “المصباح” قائد لواء البراء بن مالك تشعل الساحة السياسية والإعلامية





خلال جولته الأولى خارج منطقة الخرطوم، قام القائد العام للجيش السوداني “البرهان” بزيارة للمجاهد المصباح أبوزيد طلحة، قائد لواء البراء بن مالك، المجموعة التي تقاتل بشراسة مع إخوانهم في القوات المسلحة السودانية.

وأشعلت زيارة البرهان لقائد لواء البراء بن مالك الساحة الإعلامية والسياسية، حيث يتهم البعض هذا اللواء بأن من خلفه تنظيم الإسلاميين، بينما يدافع البعض الآخر بأن كل سوداني من حقه الدفاع عن الوطن وتلبية نداء القائد العام.

وتفاجأ بعض الناشطين والسياسيين بأن قائد كتيبة البراء بن مالك شاب صغير في السن، بينما لم تنشر معلومات سابقة عنه.

وهذه نماذج لبعض التعليقات من الإعلاميين حول زيارة البرهان لقائد لواء البراء بن مالك:

رصد وتحرير – “النيلين”