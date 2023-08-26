بالصور.. الرئيس البرهان يتفقد جرحى العمليات بالمستشفى العسكري والشرطة بعطبرة





اطمأن الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة علي جرحى العمليات بالمستشفى العسكري و مستشفي_الشرطة الجديد والقديم بعطبرة .

وأكد البرهان ان دماء الشهداء و الجرحى بمثابة المهر للنصر المؤزر للقوات المسلحة والقوات النظامية والشعب السوداني قاطبة وهم يزودون عن حمى الوطن والارض والعرض وقدموا اسمى ايات التضحية والفداء في صورة تعكس شجاعة وبسالة الجندي السوداني .

وكان قد رافقه في الزيارة والي نهر النيل المكلف محمد البدوي ابوقرون واللواء ركن محمد الامين حسن عبدالوهاب خيري قائد سلاح المدفعية واللواء شرطة هحقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية والعميد امن ياسر علي بشير مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية.