السودان.. البرهان يبدأ مشاورات سياسية لتشكيل “حكومة طوارئ” وجبريل مرشحاً





كشفت مصادر متطابقة لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الجمعة، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدأ مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل حكومة طوارئ لتسيير دولاب العمل في السودان، بعد تفاقم حدة الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشارت المصادر إلى أن “وزير المالية الحالي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم هو الأوفر حظاً لتولي رئاسة مجلس الوزراء”.

وذكرت مصادر وكالة أنباء العالم العربي، أن “رئيس مجلس السيادة السوداني يتواجد حالياً في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل”، مرجحةً أن يبدأ جولة في مدينة بورتسودان شرقي البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام سودانية، نقلت، الخميس، عن مصادر عسكرية قولها إن “البرهان سوف يقوم بجولة خارجية قريباً تشمل عدة دول بالمنطقة”.

وذكرت أن “جولة البرهان ستستغرق عدة أيام يطلع خلالها قادة هذه الدول على آخر التطورات والاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب وبدء عملية إعادة الإعمار بالسودان”.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدران حكوميان قولهما إن “البرهان يعتزم مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان”، مشيرةً إلى عزم البرهان رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء.

قناة الشرق