نسر الجو يخطف الأنظار بصورة مع القائد العام





خطف نسر الجو السوداني النقيب غسان الأنظار بعد أن نال صورة شخصية مع القائد العام للقوات المسلحة “البرهان” خلال جولته التفقدية المثيرة على عدد من الوحدات العسكرية.

ونالت الصورة تعليقات كبيرة وردود أفعال واسعة نسبة لما يقوم به نسور الجو في السودان من دور حاسم في معركة الكرامة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

وكان القائد العام للجيش السوداني قام بجولة صباحية على عدد من المناطق العسكرية خارج وسط الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وقابل عدد من الجنود وزار جرحى العمليات في أمدرمان وبحري وعطبرة.

شاهد تفاعل رواد شبكات التواصل مع صورة نسر الجو – البرهان:

رصد وتحرير – النيلين