السودان يتسلم أدوية مرضى السرطان المقدمة من دولة قطر





تسلمت وزارة الصحة السودانية بولاية الجزيرة، مساء أمس، أدوية مرضى السرطان مقدمة من دولة قطر .

وقال الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة السودانية – في تصريح لوكالة الأنباء السودانية – إن هذه الأدوية تعد مكسباً كبيراً لمرضى السرطان ، لافتاً إلى أن الولاية بصدد إستقبال أدوية مرضى غسيل الكلى وأدوية مرضى السكري.

من جانبه أكد الدكتور دفع الله إدريس مدير المراكز القومية للسرطان إنطلاق توزيع أدوية السرطان لتغطية جميع المراكز العاملة في السودان بإستثناء إقليم دارفور وكردفان لعدم توفر الخدمة .

وأشار إلى أن الأدوية تغطى حاجة المرضى لشهر واحد، مشيراً إلى قرب وصول دفعة جديدة مموله من وزارة المالية تغطى كل حاجة البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

صحيفة الشرق القطرية