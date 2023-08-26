شاهد بالفيديو.. قصة تصاعد النيران في الخرطوم وعلاقتها بـ كباشي!!





تصاعدت أعمدة نيران من وسط الخرطوم صباح السبت، ويقول إعلاميون ووكالات بأنها ضربة جوية للقوات المسلحة على أهداف تابعة لقوات الدعم السريع “المتمردة”.

وبث ناشطون صور ومشاهد للنيران وهي مشتعلة، وربطوا بينها وبين استلام الفريق أول شمس الدين كباشي لمهام القيادة بوصفه نائب القائد العام للجيش السوداني، وذلك بعد مغادرة البرهان للخرطوم.

شاهد الفيديو وسط الخرطوم وتفاعل الجمهور:

نقلاً عن – “كوش نيوز“