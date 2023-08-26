الطيران يقصف أكبر مخزن سلاح للمتمردين بمنزل حميدتي بحي المطار الخرطوم





بعد انتشار صور النيران الملتهبة في وسط الخرطوم، وتباين ردود الأفعال والتصريحات بين الأطراف المتحاربة، بدأت العديد من الوكالات الإخبارية والإعلاميين في وصف ما يحدث، دون تأكيد رسمي ببيانات.

وقال الدكتور محمد هاشم الحكيم بأن ما يحدث هو قيام الطيران بقصف أكبر مخزن سلاح للمتمردين بمنزل حميدتي بحي المطار ومخزن وقود قرب نادي التنس وعدد ضخم من القتلى .. كانت المليشيا تجمع فيه السلاح من فترة.

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رصد وتحرير – “النيلين”