بالصور .. مبارك أردول في زيارة سلطان المساليت سعد عبدالرحمن بحر

قام الأستاذ مبارك اردول القيادي في التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية والحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – بزيارة إلى سلطان المساليت السلطان سعد عبدالرحمن بحر الدين في مقر إقامته الحالية في بورتسودان.

وقال أردول في منشور على صفحته الرسمية: في زيارة له في مقر سكنه ببورتسودان إلتقيت بسلطان المساليت السلطان سعد عبدالرحمن بحر الدين وعبرت له عن تضامننا ووقفتنا معه ومع شعبه وقدمت التعازي له في الفقد الذي تعرضت له أسرته وأهله والتهجير القسري الذي واجهوه، سنظل واقفين بجانب أهلنا المساليت وكل الذين تعرضوا للإستهداف ، إن ما حدث في دار مساليت لن يمر دون عقاب ومحاسبة وستظل أعيننا فاتحة حتى يتحقق العدالة ولا يفلت المتورطين من العقاب.

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