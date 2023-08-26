قطر.. المرور تكشف طريقة التقاط الرادار لمخالفتي الهاتف والحزام.. وهكذا سيتم التعامل مع لون الملابس!





كشف الرائد حمد علي المهندي، رئيس قسم الرادار والموازين في الإدارة العامة للمرور عن طريقة التقاط الرادار الموحد لمخالفتي عدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف أثناء القيادة، موضحاً أن المخالفتين سيتم كشفهما من خلال نظام الرادار الموحد وستكونان واضحتين تماماً للمخالف حتى وإن كان يرتدي ملابس بنفس لون حزام الأمان، كما سيتم وضعهما على مطراش 2.

وقال الرائد المهندي – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن الانشغال بالهاتف أو استخدام أي مادة مرئية أثناء القيادة ستكون مخالفة يستوجب دفعها وقيمتها 500 ريال كما نصت المادة (54) من قانون المرور.

وأضاف أن الجوال يشتت الانتباه خلال القيادة، وأعطى مثلاً على ذلك بالقيادة بسرعة 120 كم/ الساعة وتصفح الجوال لمدة 3 ثوان فقط، فهذا يعني قطع مسافة طويلة جداً، لافتاً إلى أن معظم الحوادث يسببها الهاتف الجوال، وهو آفة سائقي المركبات وهو تعود لذلك وضعنا أسبوعاً تجريبيا قبل التطبيق العملي لقرار رصد المخالفات بالرادار، فالهدف الأسمى لنا أن ننهي سالفة “استخدام الهاتف الجوال خلال القيادة”.

وأضاف أن قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان 500 ريال قطري، إلا أنها من أخطر المخالفات لما لها من أضرار على سائق المركبة نفسه، مشدداً على أن حزام الأمان هو خط الأمان الأول لسائق المركبة لأنه يحميه من الأجزاء الصلبة داخل المركبة في الحوادث البسيطة، وفي الحوادث البليغة وعلى السرعات العالية يحميه من السقوط خارج المركبة.

وأشار الرائد حمد علي المهندي إلى أن صورة المخالفة سيتم وضعها في مطراش 2 وحتى وإن كان يرتدي نفس لون الحزام ستكون الصورة واضحة للمخالف، ويمكن عبر الرادار الموحد تفتيح أو تغميق الصورة، واستخراج صورة واضحة جداً يمكن أن يراها المخالف من خلال النظر العادي، حتى لو كان لون الحزام نفس لون الملابس تكون المخالفة واضحة، ولدينا آلية لمعالجة صور المخالفات والتأكد منها.

وأكد الرائد حمد علي المهندي أنه سيتم تطبيق هذا القرار على مرحلتين الأولى توعوية اعتباراً من 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر وهي رسائل توعوية، وليست رسائل مخالفات وستكون نصها: “تم رصدك بمخالفة قانون المرور حزام الأمان أو هاتف من خلال نظام الرادار الموحد وليست مخالفة نقدية أو مدفوعة”، أما المرحلة التالية من 3 سبتمبر سيتم رصد المخالفات ودفعها نقداً.

صحيفة الشرق القطرية