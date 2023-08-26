تتنافى مع القواعد الدبلوماسية.. السودان تدين تصريحات أمريكا بشأن الأزمة الحالية

أدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات السفير الأمريكي لدى السودان جون جودفري بشأن الحرب، مؤكدة أنها لم تحترم الشعب وتتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة.

وأضافت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها أن تصريحات السفير الأمريكي تجاهلت حقيقة أن القوات المسلحة تدافع عن البلاد وأهلها ضد مليشيا إرهابية واجرامية.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن التدخلات الخارجية غير الرشيدة في شؤون البلاد ومحاولة فرض وصفات سياسية لا تحظى بتوافق وطني كانت من أسباب اندلاع واستمرار الحرب.

وكان السفير الأمريكي في السودان جون جودفري دعا الأطراف في السودان إلى إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

صدى البلد