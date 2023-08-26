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بيان من الداخلية السودانية – الإعلان عن بداية استخراج الجوازات يوم الأربعاء
وقف الفريق شرطة خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة -وزير الداخلية المكلف على نجاح اختبارات استخراج الجواز الالكتروني بمصنع الجوازات بولاية البحر الأحمر (بورتسودان).
واطمأن سيادته على تشغيل أنظمة الجوازات بالولايات وسيتم إعلان بداية استخراج الجوازات عبر مؤتمر صحفي للشرطة يعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 الساعة ١١ص.
المكتب الصحفي للشرطة – السودان
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