شاهد بالفيديو.. تفاعل كبير مع “أنا بفخر بيك يا وطني” رائعة سيد خليفة بصوت جندي سوداني





أنا بفخر بيك يا وطني .. بالروح أفديك يا وطني.. هكذا قام هذا الجندي السوداني بالترنم برائعة الفنان الراحل “سيد خليفة”، وهو بكامل عتاده مشاركاً في القتال لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

وخطف هذا الأداء بالصوت الجميل أنظار وأسماع وإحساس رواد شبكات التواصل الاجتماعي في السودان، وعلقوا متفاعلين معه.

يا وطني يا بلد أحبابي فى وجودي أحبك وغيابي .. يا الخرطوم يا العندي جمالك .. جنة رضوان .. طول عمرى ما شفت مثالك في أي مكان.

شاهد الفيديو من الجزيرة – السودان:

نقلاً عن – “كوش نيوز“