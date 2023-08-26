سياسية

حاكم دارفور: مشاهد مؤثرة و مؤلمة خلال زيارتي للنازحين – صور

2023/08/26
مني أركو مناوي

قال حاكم دارفور مني أركو مناوي بأن هنالك مشاهد مؤثرة و مؤلمة خلال زيارته لمعسكر النازحين من الحرب في الفاشر.
واضاف مناوي: سنواصل جهودنا لتحقيق تطلعاتهم في السلام والمساواة والعيش الكريم. وذلك بحسب ما نشر على صفحته الرسمية على تطبيق “أكس” تويتر سابقاً.
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