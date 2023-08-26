أمجد فريد: ياسر عرمان المغارز بينه وبين مالك عقار لا يستطيع التغريد بها جهراً..!





كتب أمجد فريد على حسابه الرسمي في تطبيق “أكس” – تويتر سابقاً – معلقاً حول آراء ابراهيم الميرغني وياسر عرمان بشأن تكون حكومة طوارئ من بورتسودان:

تعليق ابراهيم الميرغني حول رفضه لتكوين حكومة غير حزبية لادارة شئون الناس في السودان، وتهديده بان ذلك سيؤدي الي تشكيل مليشيا الدعم السريع لحكومة في مناطق سيطرته، يُعري رؤية وفهم هولاء الناس والتنظيمات للعمل العام، الذي يتعاملون معه كمحض غنيمة.

ابراهيم الميرغني في تغريدته لا يعنيه او هو يتجاهل ان هناك اكثر من ثلاثين مليون سوداني داخل البلاد غير النازحين واللاجئين يحتاجون لجهاز فاعل يعمل على ادارة شئون صحتهم وتعليمهم وغذائهم وامنهم، وانهم يحتاجون لجهاز حكومي يعمل على انجاح الموسم الزراعي وتوثيق شهاداتهم الجامعية واستخراج اوراقهم الثبوتية، بل حتى ضمان وصول المساعدات الانسانية لهم وغيرها من الضروريات. وان هذه الحكومة المطروح والمقترح تكوينها ليست حكومة سياسية ليسيل لعاب الذين يتسابقون على توزيع المناصب والمقاعد، حتى ولو كانت مدير ادارة فرعية للتأمين الصحي، ولكنها حكومة ذات طابع تقني ولا تستطيع بطبيعة وواقع الوضع الحالي ممارسة اي عمل سياسي باعتباره محصورا بالامر الواقع في عملية السعي لوقف الحرب.

ولكن ابراهيم الميرغني؛ وزير اتصالات البشير، لا يعرف عن الخدمة العامة غير تشريفيات تدشين ايميل الوزارة! اما تعليق ياسر عرمان فلا يعتد به كثيرا فليست دوافعه ولا منطلقاته غير المغارز بينه وبين مالك عقار التي لا يستطيع التغريد بها جهرا.

أمجد فريد