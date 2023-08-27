السودان.. الإعلان عن وظائف من 19 منظمة بولاية الجزيرة





أعلنت مدير الإدارة العامة لشؤون العمل بولاية الجزيرة إشراقة عمر حميدة إستمرار الإعلان عن الوظائف الشاغرة التي تقدمها المنظمات الدولية في مختلف التخصصات لخريجي الجامعات وحملة شهادات الماجستير والدكتوراة.

وكشفت إشراقة عن تقدم 19 منظمة دولية تعمل في مجالات مختلفة عبر مفوضية العون الإنساني بالولاية عن الوظائف الشاغرة لديها.

حيث شمل الإعلان 28 وظيفة للإغاثة الدولية منظمة (Relieve) و5 وظائف لمنظمة الإغاثة الدولية الأولية الفرنسية (International Primary Emergency)، و13 وظيفة شاغرة لمنظمة الفيلق الطبية العالمية الأمريكية و24 وظيفة للجنة الدولية للإنقاذ (I. R. C) في تخصصات الأطباء والصيادلة وتقنيي المختبرات وباحثين في مجال صحة الأمومة والطفولة وشؤون إدارية وحاسوب وعمال وغيرها، بالإضافة إلى وظائف منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية و6 وظائف شاغرة لمنظمة أطباء بلا حدود الإسبانية و8 وظائف لمنظمة أطباء بلا حدود و9 وظائف لمنظمة دانش (R. D. C)- مجلس الدنمارك للاجئين و3 وظائف لمنظمة بناء الطوعية اليمنية و 5 وظائف بمنظمة نداء جنيف السويسرية.

وجددت إلتزام إدارتها بقانون العمل لسنة 1979م المادة (12/ا) في تنفيذ الوظائف بعد استيفاء الشروط المطلوبة للوظيفة، لافتاً للجهود المبذولة تجاه مراجعة عقودات العمل بالمنظمات وإجازتها وفقاً للمادة (64) من لائحة مكتب العمل بالولاية.

منصة الناطق الرسمي – حكومة السودان