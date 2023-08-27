من هو أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس بورصة مصر الجديد؟





أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.

وأحمد عبد الرحمن الشيخ حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة عين شمس عام 1992 حاصل على دبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس عام 2000 ودبلومة أسواق المال الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2001 حاصل على ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2002.

وعمل محاضرا بالجمعية المصرية للأوراق المالية لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ومحاضرا بالبورصة المصرية داخليا وخارجيا.

وعمل في الفترة من 1993 إلى 1995 بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية، كما عمل مشرف بشركة مصر للمقاصة في الفترة من 1996 إلى 1997 وعمل في إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة.

وعمل مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية في الفترة من 1999 إلى 2003، كما عمل في الفترة من 2003 إلى 2005 مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية ومن 2005 إلى 2011 المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة.

كما شغل الشيخ في الفترة من يونيو 2011 إلى سبتمبر 2013 منصب مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق، وفي الفترة من 2013 إلى أبريل 2018 رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية، كما عمل مساعد رئيس البورصة لشؤون السوق، وفي الفترة من أبريل 2018 إلى ديسمبر 2018 شغل منصب رئيس قطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية، ومساعد رئيس البورصة لشؤون السوق ـ وشغل في ديسمبر 2018 منصب نائب رئيس البورصة.

صحيفة النبأ