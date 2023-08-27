الجيش يصد هجوماً سابعاً على المدرعات وسط تصاعد حدة المعارك في الخرطوم





صد الجيش السوداني السبت هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات، معلنا ايقاعه خسائر كبيرة في صفوف القوات المهاجمة، بينما اشتدت المعارك في مناطق متفرقة بالعاصمة وتبادل الطرفان الهجوم والرد المضاد.

ومنذ نحو أسبوع ظلت قيادة سلاح المدرعات الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم تتعرض لموجات هجوم منظم من الدعم السريع ويتبادل الطرفان ادعاءات بالسيطرة على الموقع الاستراتيجي.

وقال قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح في تسجيل صوتي بثته صفحات داعمة للقوات المسلحة إن “الجيش استطاع أن يكسر شوكة العدو، وحقق نصراً كبيرا على الجنجويد وكبدهم خسائر فادحة لليوم السابع على التوالي في معركة لم تدم سوى ساعتين”. وأوضح بان قوات الدعم السريع حاولت التقدم عبر الاتجاه الجنوبي للسلاح مقابل مسجد “بلال” بضاحية جبرة ونشرت أعداد كبيرة من جنودها تدعمهم سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة الثقيلة بجانب دبابة.

وأكد أن الجيش تصدى لهذا الهجوم دون تدخل من سلاح الجو، وأجبر المهاجمون على الفرار تاركين خلفهم قتلاهم – وفقا لتعبيره. وأضاف “مشكلتنا الان الجثث الموجودة في محيط سلاح المدرعات وفي شوارع الاحياء القريبة، والعدو لا يستطيع الصمود لأكثر من عشر دقائق “.

وفي موازاة ذلك نفذ سلاح الجو التابع للجيش السوداني طلعات جوية مكثفة استهدفت مواقع الدعم السريع في مدن الخرطوم الثلاث، حيث قصف الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة معسكرات الدعم السريع حول المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بضاحية سوبا علاوة على محيط القيادة العامة للجيش شرقي الخرطوم ومواقع أخرى جنوب أمدرمان وشرق النيل.

وأعلن المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد كندشة مقتل 7 مواطنين، إثر سقوط قذيفة في محيط السوق المركزي الخرطوم، وهو موقع في جنوب العاصمة تنتشر فيه قوات الدعم السريع بكثافة، ونوه إلى أن عدداً من قذائف المدفعية سقطت في حي النهضة ما تسبب في تضرر عدد من المنازل.

وتسبب القصف الجوي العنيف في تدمير محطة وقود “النحلة” الواقعة جنوب شرق القيادة العامة للجيش ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع.

سودان تربيون