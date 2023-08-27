نهر النيل: اكتمال الترتيبات لمزاولة العمل بجوازات عطبرة وشندي





كشف العقيد شرطة محمد تاج السر مدير إدارة الجوازات بولاية نهر النيل عن اكتمال الترتيبات لإنطلاق عمل الجوازات بالولاية خلال فترة وجيزة.

وثمن المجهودات الكبيرة للواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية والتي أثمرت عن فتح أربع نوافذ للخدمة إثنان منها في محلية شندي وإثنان في محلية عطبرة.

وأشار الى تواجد الفريق الهندسي للإدارة حاليا في مدينة شندي للقيام بتنفيذ أعمال برمجة التبسيط والحسابات بعد اكتمال العمل بعطبرة مضيفا أن الخطوة الأخيرة تتمثل في ربط نظام جوازات الولاية بالمصنع وتوقع إنجاز هذه الخطوة خلال الأسبوع المقبل.