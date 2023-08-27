وصول شحنة تحمل الأنسولين وهرمون النمو إلى بورتسودان





وصلت إلى مطار بورتسودان شحنة تحتوي على أكثر من 160,000 أمبولة أنسولين تساهم في علاج مرضى السكري وتحتوي أيضا على هرمون النمو.

وفي تصريح صحفي، أكد المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات، د. شيخ الدين عبدالباقي على إستلام شحنة الانسولين اليوم بمخازن الإمدادات الطبية بولاية البحر الأحمر، مؤكدا على توزيعها مباشرة إلى ولايات السودان المختلفة.

وقال د.شيخ الدين، في أوقات الحروب غالبا يحدث نقص في الأدوية، مبشرا أن شحنة الأنسولين هذه ستساعد جميع المصابين بالسكري الذين يستخدمون عقار الأنسولين الذين تفاقمت معاناتهم منذ إندلاع الحرب.

وأضاف د.شيخ الدين السبت أن “اللجنة الصحية اللوجستية تقوم بجهد كبير من أجل توفير التمويل اللازم لشراء المنتجات الطبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة”.