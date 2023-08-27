أنباء عن دخول الطائرات المسيرة بيرقدار للخدمة في الجيش السوداني





مصادر عسكرية وفضائيات عربية أكدت دخول طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار” الخدمة مع الجيش السوداني. ووفقًا للمصادر، بدأ الجيش السوداني استخدام مسيرات “بيرقدار” كطائرات مقاتلة واستطلاعية منذ يوم السبت.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي أو نفي من أي طرف، سواء تركيا أو الجيش السوداني، بشأن هذه الأنباء.

تعتبر “بيرقدار” إحدى الطائرات المسيرة المصنعة في تركيا للاستخدام العسكري، وتم تصديرها أيضًا إلى دول أخرى. تتميز بإمكانية البقاء في الجو لمدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة. تصل أبعاد الطائرة إلى طول 6.5 أمتار وباع الجناحين 12 مترًا، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة (129 كيلومترًا في الساعة). تستوعب حمولة تصل إلى 55 كيلوجرامًا، ويبلغ مداها حوالي 150 كيلومترًا. تستخدم الطائرة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية على ارتفاعات متوسطة.

تم تطوير الطائرة “بيرقدار” في عام 2007، وأجرت أول رحلة لها في عام 2009 تحت اسم “بيرقدار إيه”. وفي عام 2012، تم تطوير النسخة الثانية من الطائرة بعنوان “بيرقدار بي” أو “بيرقدار تي بي 2″، وأجرت أول رحلة لها في عام 2014. تسلم الجيش التركي الأولى 6 طائرات من هذا الطراز في عام 2015، وتمت توقيع صفقات لتصديرها إلى دول أخرى في عام 2018.