نائب رئيس جنوب إفريقيا يزور جنوب السودان





أعلنت جنوب إفريقيا قيام نائب رئيس جنوب إفريقيا بول مشاتيلي، بزيارة رسمية إلى جنوب السودان غدا الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام.

وذكر بيان رئاسي أن نائب رئيس جنوب إفريقيا سيلتقي رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت والوزراء وممثلي المنظمات ذات الصلة، فضلًا عن تقييم آخر التطورات في تنفيذ الاتفاق المتعلقة برصد الاستعدادات للانتخابات الوطنية، وإعادة الالتزام بدعم جنوب إفريقيا للانتقال في جنوب السودان وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد البيان على تمتع جنوب إفريقيا بعلاقة طويلة الأمد مع جنوب السودان، والتي تسبق استقلالها في عام 2011، ومنذ توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2005، شاركت جنوب أفريقيا في إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء الصراع في جنوب السودان.

يرافق نائب رئيس جنوب أفريقيا وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي باندور، ومهلودي موفه، سفير جنوب إفريقيا في جنوب السودان.

البوابة نيوز