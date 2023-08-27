تحطم مروحية عسكرية أميركية بأستراليا تقل 20 جنديا من مشاة البحرية





قالت وزارة الدفاع الأسترالية إن طائرة تقل أفرادا من الجيش الأميركي تعرضت لحادث صباح اليوم الأحد في أثناء مهمة تدريبية في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز أستراليا” أن طائرة هليكوبتر من طراز “في-22 أوسبري” تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية”.

من جهتها، أفادت شبكة “إيه بي سي” العامة أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة.

وتحدثت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية عن وجود 3 مصابين، قالت إن حالة أحدهم حرجة، وإن اثنين آخرين حالتهما مستقرة، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحادث.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها للأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

الجزيرة