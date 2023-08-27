شاهد بالفيديو.. فاروق كسباوي: “بالإنجليزي بلييشن” عشان تعرفو إني بتكلم لغات!!





قال الناشط فاروق كسباوي بأنه يتحدث عدة لغات والدليل على ذلك هو ما تشاهدونه في الفيديو الذي قام فيه بترجمة “بل بس” بحسب وصفه.

وقال كسباوي “دنيا زايلى .. زايل نعيمكي” أن هذه هي ترجمة “بل بس”، بعد أن قام بترجمتها للغات أخرى.

واشتهر كسباوي قبل فترة بعد أن نشر مقطعاً يدعو فيه لحسم تمرد الدعم السريع مكرراً فيه العبارة الشهيرة “بل بل بل”.

شاهد الفيديو من هنا:

عشان تعرفو اني بتكلم لغات #بل pic.twitter.com/z7JBrvLoD3 — Farooq Kassibawi فاروق كسباوي (@farooqkassibawi) August 26, 2023

نقلاً عن – “كوش نيوز“