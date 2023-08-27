الجيش السوداني يهاجم تجمعات لـ”الدعم السريع” في الخرطوم





شنّ الجيش السوداني، اليوم الأحد، هجوماً واسعاً على “قوات الدعم السريع” في مدن العاصمة الخرطوم.

وقال مصدر عسكري في الجيش لـ”الأناضول”، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن “قوات الجيش هاجمت بشكل واسع “الدعم السريع” في مطار الخرطوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

وظل مطار الخرطوم الدولي تحت سيطرة “قوات الدعم السريع” منذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين في 15 إبريل/ نيسان الماضي.

وطبقاً للمصدر العسكري، فإن “القوات المسلحة قصفت بالمدفعية الثقيلة تجمعات “الدعم السريع” بمزارع منطقة شمبات في مدينة بحري، شمالي محافظة الخرطوم”. وذكر أن “الجيش السوداني وسّع نطاق اشتباكاته بمدينة أم درمان غربيّ الخرطوم، لإخراج “قوات الدعم السريع” من المدينة”.

وشهدت الخرطوم، أمس السبت، انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، وسلاح المدرعات، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر عسكرية في “الدعم السريع” تأكيدها أنّ قواتها استهدفت بالقصف المدفعي مواقع للجيش في القيادة العامة (وسط العاصمة)، وسلاح المدرعات، جنوبي الخرطوم.

وشهدت مدينة بحري شمالي العاصمة، السبت، اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

العربي الجديد