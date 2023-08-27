سفارة السودان في القاهرة تحتفي بتوثيق صفحتها على فيسبوك!

قالت السفارة السودانية في جمهورية مصر – القاهرة – بأن توثيق صفحتها الرسمية على “فيسبوك” سيجعلها أكثر مصداقية ومرجعاً للأخبار المهمة.

وكتبت السفارة في بيان على الصفحة:

يسعدنا ويسرنا أن نزف إليكم خبر توثيق صفحة السفارة الرسمية من قبل إدارة فيسبوك.

تأتي أهمية التوثيق من تأكيد مرجعية الأخبار أو البيانات التي تصدرها السفارة ومن كونها المصدر الرسمي والوحيد لتلك الأخبار والبيانات.

ونطمح بهذه الخطوة أن نلبي تطلعاتكم وأن نتمكن من الوصول لأكبر عدد من السودانيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية وأن نسهم في تحسين وترقية الخدمات التي تقدمها السفارة لكم.

ومن هنا ندعوكم لمتابعة الصفحة والتفاعل معها.. ونسأل الله أن يعم السلام والاستقرار ربوع وطننا الحبيب.