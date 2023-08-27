لجنة التحقيق الروسية تعلن رسميا مقتل زعيم مجموعة فاغنر للمرتزقة يفغيني بريغوجين





قالت لجنة التحقيق إن نتائج الاختبارات الجينية قد أكدت هويات الأشخاص العشرة الذين قتلوا في حادثة طائرة “بريغوجين” التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وأكدت اللجنة أن الفحوصات أثبتت مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وأن القتلى توافق أسماؤهم مع تلك الواردة في قائمة ركاب الطائرة. وكانت هيئة الطيران الروسية قد أعلنت سابقا وجود بريغوجين والرجل الثاني في فاغنر، دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

بي بي سي عربي