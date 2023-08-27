سياسية
برمة ناصر: إن كان خروج الجنرال البرهان “بترتيبات وتفاهمات” ستجد منا السند!
قال رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله ناصر إن كان خروج الجنرال البرهان “بترتيبات وتفاهمات” من أجل إيقاف الحرب وتحقيق السلام والعودة للمسار الديمقراطي والعمل الجاد لإغاثة السودانيين وإعادة بناء الوطن، فإن “ترتيبات الخروج ستجد منا السند والعضد الذي يعيد للشعب السوداني حقوقه المسلوبة ويحقق تطلعاته في حياة كريمة في وطن يسع الجميع”.
وأوضح ناصر أن عملية إعادة بنا الوطن تتم من خلال “جبهة وطنية عريضة وحكومة انتقالية تعكس التنوّع السوداني ومتوافق عليها من مكوّنات الشعب السياسية والمهنية والمجتمع المدني وقوى الثورة التي فجّرت انتفاضة ديسمبر 2018 وأسقطت النظام البائد في أبريل 2019”.
قناة الشرق
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