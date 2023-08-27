البرهان يصل بورتسودان على متن طائرة أنتينوف روسية

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية نهار الأحد إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولايةالبحر الأحمر.

وكان في استقبال البرهان بمطار بورتسودان الدولي، السيد/ مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس وعدد من السادة الوزراء ومدير جهاز المخابرات العامة ووالي ولاية البحر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية. وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.

ووصل البرهان إلى مدينة بورتسودان على متن طائرة خاصة من طراز انتينوف روسية الصنع. وكان قبلها في زيارة إلى عطبرة بعد جولة قام بها على مناطق عسكرية في بحري وأمدرمان بعد خروجه من الخرطوم.