سياسيةمدارات

البرهان يصل بورتسودان على متن طائرة أنتينوف روسية

2023/08/27
burhan port
البرهان - القائد العام

وصل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية نهار الأحد إلى مدينة بورتسودان عاصمة ولايةالبحر الأحمر.
وكان في استقبال البرهان بمطار بورتسودان الدولي، السيد/ مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادي والفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس وعدد من السادة الوزراء ومدير جهاز المخابرات العامة ووالي ولاية البحر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية. وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.
ووصل البرهان إلى مدينة بورتسودان على متن طائرة خاصة من طراز انتينوف روسية الصنع. وكان قبلها في زيارة إلى عطبرة بعد جولة قام بها على مناطق عسكرية في بحري وأمدرمان بعد خروجه من الخرطوم.
369591948 838609007705812 5882327809686567674 n.jpg? nc cat=106&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=t7BaeLHqvc8AX tPrg0& nc ht=scontent.fcai19 4
369630268 838608864372493 3608558762006604853 n.jpg? nc cat=111&ccb=1 7& nc sid=8bfeb9& nc ohc=fswBu5q3nIwAX80oCmj& nc ht=scontent hbe1 1
رصد وتحرير – “النيلين”

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/27